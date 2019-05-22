افتتاح بطولة «زايد الرياضية» رسمياً اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام اليوم حفل الافتتاح الرسمي لبطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي في نسختها الـ23 بمشاركة أكثر من 3000 رياضي، و68 فريقاً في الألعاب الجماعية في 19 لعبة رياضية فردية وجماعية وأكثر من 25 فريقاً أجنبياً من خارج الدولة 18 دولة، وتتضمن الرياضات التسع عشرة في البطولة لعبة في كرة القدم والطائرة والسلة واليد والجوجيتسو والجودو والمواي تاي والملاكمة والشطرنج والرماية والسباحة ورماية السهم وهوكي الجليد والدواثلون وسباق السيارات وكرة الطاولة والتنس والبادل تنس والجمباز، حيث انطلقت المنافسات يوم 9 مايو الماضي.

دعوة

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لكبار المسؤولين والرياضيين لحضور الافتتاح في النسخة الـ23 والتي وصلت إليها برصيد طويل من النجاح والتميز على مستوى التنظيم وقوة المنافسة، وتجاوزت أعداد المشاركين الـ 40 ألف رياضي ورياضية على مدى 22 عاماً، وشهدت النسخة الماضية مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي ورياضية مثلوا 89 فريقاً من الفرق المحلية والعربية والأجنبية، تنافسوا في 9 ألعاب مختلفة، هي كرة القدم، والطائرة، والسلة، والجوجيتسو، والجودو، والمواي تاي، والشطرنج، والرماية، والسباحة، وأقيمت على مدار 18 يوماً في شهر رمضان المبارك لتعمل اللجنة المنظمة على زيادة عدد الألعاب المشاركة في هذه النسخة مقارنة بالنسخة الماضية التي احتضنت 9 ألعاب فقط، حيث وصل اليوم عدد الرياضات التي تنظمها البطولة إلى 19، بزيادة أكثر من 100٪ عن العام الماضي.

ولم يكتف فندق ونادي ضباط القوات المسلحة عند زيادة عدد الألعاب فقط بل عمل على التوسع في استضافة المنافسات بجانب شركائه والاعتماد على المرافق الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي باستضافة مسابقة هوكي الجليد في نادي أبوظبي للرياضات الجليدية في مدينة زايد الرياضية وسباق السيارات ودواثلون في مرسى وحلبة ياس والتنس والبادل تنس في نادي أبوظبي الرياضي ورماية السهم في ملعب الكريكت، بالإضافة إلى كرة اليد للسيدات بنادي بني ياس الرياضي وكرة السلة للسيدات في نادي أبوظبي للسيدات، فيما استضاف باقي المنافسات بمقره الرئيسي في نادي الضباط الذي احتضن 12 رياضة مختلفة.

أولمبياد مصغر

وأصبحت بطولة زايد الرياضية بمثابة أولمبياد مصغر، وشهدت النسخ الماضية تطوراً كبيراً ومشهوداً له، بزيادة أعداد المشاركين، وارتفاع سقف طموحاتهم، لما تقدمه من جديد كل عام، إضافة إلى التنوع الكبير في الألعاب المدرجة في برنامج البطولة.

وحظيت البطولات السابقة بحضور جماهيري كبير، حيث تجاوز الحضور في كافة النسخ الماضية 60 ألف مشجع، منهم العوائل التي حرصت على التواجد ودعم الأصدقاء والأقارب المشاركين، بالإضافة إلى أفراد المجتمع الذين حضروا للمتابعة والاستمتاع بالفعاليات، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنسخة 23 وشرح كل ما هو جديد من قبل اللجنة المنظمة للبطولة الثلاثاء المقبل.

ومن جانبه أكد الفريق الركن «م» محمد هلال سرور الكعبي عن فخره واعتزازه بتنظيم بطولة زايد الرياضية بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة للعام الثالث والعشرين على التوالي بالتزامن مع عام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليُشكّل امتداداً لعام زايد الخير وإبرازاً لنهجه الإنساني الراسخ الذي حرص على غرسه في مجتمع الإمارات، لنحصد ثماره بأروع صوره ومظاهره.

وأضاف: «تعتبر بطولة زايد الرياضية التي يُنظّمها النادي واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة التي تقام خلال شهر رمضان، حيث تمّت استضافة حوالي 37320 رياضياً و60750 من الجمهور حتى الآن، والأمر المُميّز في هذه البطولة التي شهدت نجاحاً باهراً في النسخ الماضية، أنها تجمع بين العديد من الثقافات والجنسيات دون تمييز في اللون، الدين أو العرق، وذلك وفقاً للإرث الخالد الذي تركه لنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتمثل بثقافة التسامح التي تعتبر الأساس القوي للتراث الإماراتي الإنساني الراسخ الذي يشجع على العمل والعيش وفقاً لأرقى المبادئ الإنسانية التي تشكل أساساً مُستداماً ومتيناً لمجتمع يرفل بالسعادة، المحبة، التآخي والتآلف بين الجميع».

مسرح الجاهلي

يحتضن مسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة، فعاليات حفل افتتاح رياضية زايد الذي ينطلق في التاسعة والنصف مساء، وأعدت اللجنة المنظمة برنامجاً يجمع ما بين الفخامة والتنوع، يتضمن فقرة رئيسة تقدمها شركة متخصصة في العروض كما عودنا فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في كل عام.