بلدية العين تجهز 40 ملعباً بالأحياء الشعبية في رمضان

المصدر: العين - داوود محمد

شهدت ملاعب مدينة العين الرياضية إقبالاً واسعاً من المستخدمين خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز جميع الملاعب الموزعة على أكثر من 40 منطقة مختلفة بالمدينة وتزويدها بكافة المستلزمات اللازمة لممارسة الانشطة الرياضية خلال الشهر الفضيل، وذلك لاستقطاب الأعداد الكبيرة من هواة ممارسة الانشطة الرياضية خلال شهر رمضان، حيث شهدت حجوزات الملاعب في منطقة وسط المدينة فقط أكثر من 400 حجز.

وأتاحت البلدية مؤخراً خدمة حجز الملاعب إلكترونياً والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، من خلال تفعيل نظام حجز الملاعب إلكترونيا والذي تم تطبيقه على ملعبي الريف والطوية في المرحلة الأولى.