أكاديمية فاطمة بنت مبارك تختتم مشاركاتها في رياضية زايد

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن اختتام مشاركتها في بطولة زايد الرياضية الجمعة الماضي، حيث قدّمت مجموعة من الأنشطة الرياضية التفاعلية خلال شهر رمضان المبارك.

واستقطبت البطولة السيدات من جميع أنحاء الدولة، اللاتي شاركن في المسابقات الرياضية وأظهرن مستويات عالية من المهارات الرياضية، وحققن الفوز بالعديد من الجوائز القيمة.

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من المرأة في المجتمع المحلي، إذ شاركت في مختلف الأنشطة الرياضية بما في ذلك البطولات الجديدة الخاصة بالسيدات التي نظّمتها الأكاديمية بالتعاون مع نادي ضباط القوات المسلّحة، والتي شملت السلة واليد والرماية. كما اختتمت لجنة كرة السيدات التابعة لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بطولة الكرة التي نظّمتها بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.