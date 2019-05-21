الوحدة والاتحاد السعودي صراع الصدارة الآسيوية الليلة

المصدر: جدة - محمد صادق

يسعى الوحدة إلى الاحتفاظ بصدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على الاتحاد السعودي في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل الوحدة صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة حققها الفريق بعد أن خسر ضربة البداية أمام لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الأولى، ثم انتفض العنابي وحقق 4 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولة الآسيوية، بينما يحتل الاتحاد السعودي المركز الثاني برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة الخسارة في مثلها.

وتعد نتيجة المباراة بمثابة تحصيل حاصل بين الفريقين بعد أن تأهلا سوياً إلى دور الستة عشر من البطولة، إلا أن لكل منهما دوافع للعب من أجل الفوز، إذ يأمل الوحدة أن يواصل عروضه القوية وتألقه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد أن تأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ 12 عاماً، والسبب الثاني تأكيد جدارته وأحقيته بصدارة المجموعة والسعي لتكرار الفوز الذي حققه على الاتحاد في مباراة الدور الأول في العاصمة أبوظبي بأربعة أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى محاولة تحقيق الفوز الثاني على «الإتي» بعد أن تقابل الفريقان 5 مرات سابقة فاز الاتحاد في 3 والوحدة في مباراة وتعادلا في واحدة.

مشاركة

كما يرغب الوحدة في إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، خاصة وأن الفريق لديه مباراة بعد 3 أيام أمام العين في ختام دوري الخليج العربي والفوز بها قد يعني حصول الفريق على مركز مؤهل للمشاركة في البطولة القارية الموسم المقبل، وبالتالي فالوحدة يسعى لنتيجة إيجابية ولو بالتعادل على أقل تقدير لضمان إنهاء دور المجموعات في الصدارة.

ويفتقد الوحدة في المباراة لجهود المدافع أحمد راشد للإيقاف والبرازيلي ليوناردو دي سوزا للإنذار الثاني، وهو الذي سافر لبلاده لظروف عائلية خاصة بسبب تعرض شقيقه لحادث، على أن يعود للانضمام للفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، بينما يستعيد الفريق لجهود سلطان الغافري وأحمد علي اللذين غابا عن مباراة لوكوموتيف في الجولة السابقة.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى جدة مساء أول من أمس وفي استقبالها خالد باريان مسؤول العلاقات العامة بنادي الاتحاد، إذ توجهت البعثة مباشرة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، فيما اكتفى الفريق بخوض مران وحيد، مساء أمس، على ملعب المباراة، حيث من المتوقع أن يواصل تين كات سياسته بمنح الفرصة لجميع اللاعبين، لاسيما أن نتيجة المباراة غير مؤثرة.

في المقابل، يتطلع الاتحاد إلى رد اعتباره لهزيمته الثقيلة والوحيدة في دور المجموعات في الدور الأول أمام الوحدة 4-1 ومحاولة انتزاع الصدارة، خاصة أن المباراة على ملعبه وبين جماهيره.