الفوز المعنوي شعار الوصل أمام الزوراء

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

يستضيف فريق الوصل نظيره الزوراء العراقي في العاشرة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، ويحمل اللقاء شعار «الفوز المعنوي»، حيث تعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل للفريقين وبلا تأثير على المتأهلين بعد أن ودعا البطولة رسمياً من الجولة الماضية.

وجمع الوصل 3 نقاط وضعته في المركز الرابع والأخير حصيلة فوز وحيد على النصر السعودي في لقاء الذهاب بهدف نظيف، بينما خسر في أربع جولات، من: «الزوراء العراقي 0-5، وذوب آهن 1-3، و0-2، والنصر السعودي 1-3.

بينما جمع الزوراء العراقي 5 نقاط وضعته في المركز الثالث حصيلة تعادلين وخسارتين وفوز وحيد، وكان ذوب آهن أصفهان الإيراني قد خطف بطاقة التأهل الأولى بعد أن تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، ونال النصر السعودي البطاقة الثانية بعد أن نجح في جمع 9 نقاط وضعته في الوصافة. ويدخل «الإمبراطور» المواجهة وسط غياب عدد من لاعبيه أبرزهم المحترف البرازيلي فابيو دي ليما، ومواطنه فينسيوس الذي لم يقيد آسيوياً، وستكون المباراة فرصة للاعبين الشباب.

من ناحيته أكد ريجيكامب مدرب الوصل أن هناك بعض الإصابات الصغيرة، لكن البدلاء جاهزون، وخسرنا في الذهاب وكان لقاء قوياً ومهماً للطرفين. وأضاف:«سنرصد الأخطاء عقب نهاية المشاركة في دوري أبطال آسيا، ومن ثم سنصدر تقريرنا الخاص بهذا الأمر.

واختتم مدرب الوصل حديثه بالقول:» لا يوجد لاعبون صغار، فالكل متساو في التشكيلة، وبالتأكيد نحن غير راضين عن نتيجة لقاء العين، والكل يسعى لتقديم أفضل ما عنده، مشيراً إلى أن رسالتنا لجمهور الوصل أن نختم اللقاء بالفوز لحاجتنا لجمهور الذهب في الموسم المقبل.