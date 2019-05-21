ربع نهائي «سباعيات مكتوم بن راشد» غداً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ضرب فريق «جوردن» موعداً مساء غدٍ مع فريق «شرطة دبي» المدافع عن لقبه للعام الماضي في «سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية، وذلك عقب نجاح «جوردن» أول من أمس، في تأكيد أحقيته بصدارة فرق مجموعته الأولى عقب انتصاره العريض على الفرسان بنتيجة «12-3»، وذلك في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة ما قبل الختامية من دوري مجموعات النسخة التاسعة من البطولة الرمضانية المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتمتد حتى 21 من الشهر الفضيل، ونافس على لقبها 19 فريقاً.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، ضمان فريق «المقام» بطاقة التأهل الثانية للربع نهائي، عقب إعلانه فائزاً على فريق «المرحوم عباس المعروف» بنتيجة «3-0» على أثر تغييب الأخير، ليضرب «المقام» موعداً في دور الثمانية مع «الجوكر»

وبنتائج الجولة، اعتلى فرق «جوردن» صدارة فرق مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق النقطتين عن المقام. وفي المجموعة الثانية، حقق «الجوكر» العلامة الكاملة وعزز صدارته برصيد 12 نقطة، بفارق أربع نقاط عن فريق «شرطة دبي».

من جانبه، حرص رئيس مجموعة ليدر سبورت عبد الرحيم العوضي، على تقديم كأس النسخة التاسعة بصورة مبتكرة، بجانب الكشف عن ميداليات البطولة. وقال العوضي: «الشراكة مع البطولة الممتدة منذ تأسيسها، تعود لحرص مجموعة ليدر سبورت على المشاركة في جميع التظاهرات الرياضية بصورة عامة، وهذه الفعالية على وجه التحديد، هذا بالإضافة إلى تقديم الجوائز العينية للاعبين المتميزين».

وأضاف: «نعمل بصورة سنوية على تقديم كأس جديدة عادة ما تحظى بتصميم منفرد بحيث يتم تمييز كل نسخة على حدة، وهو الأمر ذاته الذي حرصنا خلاله في النسخة التاسعة على أن يحظى تصميم كأسها من أفضل دور التصميم وصناعة الكؤوس في إيطاليا، مع العلم أن تحديات عدة فرضت علينا في ظل التأخير عن إعلان انطلاق البطولة، مما استدعى بذل مجهودات كبيرة لتخطي عقبة الزمن، وننجح رغم قصر الوقت في تصميم كأس وميداليات جديدة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى».