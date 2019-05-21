سلطان الجابر: الجزيرة التزم بأرقى معايير الأداء

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ناقش نادي الجزيرة الرياضي الثقافي «فخر أبوظبي»، التقدم الذي يحققه في مختلف الجوانب، الإدارية والرياضية والمؤسسية، وذلك بعد مرور عام على إطلاق رؤيته للتحديث والتطوير التي يمثلها شعار «فريق واحد، هدف واحد، تاريخ عريق، ومستقبل مشرق».

جاء ذلك خلال لقاء رمضاني بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات النادي التي تشمل «الجزيرة لكرة القدم» و«الجزيرة للألعاب المصاحبة» و«الجزيرة كابيتال للاستثمار»، وعدداً كبيراً من أقطاب النادي وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وعدداً من اللاعبين الحاليين والقدامى، والعاملين في الإدارة التنفيذية للنادي، وعشاق وجماهير «فخر أبوظبي».

وألقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمة في بداية الملتقى نقل من خلالها تحيات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس الشرف الرئيس الفخري للنادي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس النادي، إلى كافة أعضاء أسرة نادي الجزيرة. وثمّن معاليه عالياً توجيهات ومتابعة قيادة النادي، واهتمامها وحرصها على تطبيق وتفعيل أفضل الممارسات، والالتزام بأرقى معايير الأداء لضمان البناءِ على التاريخ العريق للنادي والدفع قدماً بمسيرته نحو مستقبلٍ مشرقٍ من النجاح والتميز. وتوجه معاليه كذلك بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي لدعمهم المتواصل للنادي.