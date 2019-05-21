مارفيك يرسم خارطة «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

يحدد الهولندي فان مارفيك ملامح مستقبل المنتخب الأول لكرة القدم خلال اجتماعه المرتقب مع عبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، والمتوقع خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على مكان معسكر إعداد المنتخب لانطلاقة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، والذي سيقام في إحدى الدول الأوروبية خلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، والذي سيدشن عهد مارفيك مع «الأبيض».

ويطرح المدير الفني خلال الاجتماع رغبته في ضم عدد من الكفاءات المتميزة للانضمام إلى الجهاز الفني مثل مدرب حراس مرمى وبعض الكوادر الأخرى، واختيار مدير إداري من اللاعبين المعتزلين حديثاً، لسهولة تعامله مع لاعبي الفريق، ويطرح مارفيك تصوره لأول قائمة لاعبين من اختياره، والتي تشارك في تجمع المنتخب المقبل، ومن المتوقع أن يتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل عقب انتهاء الجولة الأخيرة للدوري، وتضم ما بين 23 إلى 26 لاعباً، وتمزج ما بين جيلي الخبرة والشباب.

ويحرص مارفيك المتواجد في البلاد حالياً على متابعة مباريات الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي والاطمئنان على سلامة وجاهزية اللاعبين الواقع عليهم الاختيار للانضمام للقائمة، وكان مدرب المنتخب شهد مباراتي العين مع استقلال طهران ومباراة الوصل مع الزوراء العراقي، وتابع تلفزيونياً مباراة الوحدة مع الاتحاد السعودي، في دوري أبطال آسيا.