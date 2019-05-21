90 % من ملعب «الصقور» للشارقة

المصدر: دبي-علي شدهان

قررت إدارة نادي الإمارات، منح ما نسبته 90 % من سعة مدرجات ملعب كرة القدم في رأس الخيمة، لجماهير الشارقة، في مباراة الفريقين السبت المقبل، ضمن الجولة 26 لدوري الخليج العربي، تقديراً للروابط المتينة بين أبناء الناديين، وفي إطار الاحتفال مع الشارقة بدرع الدوري، الذي يعانقه بعد غياب 23 عاماً.

وأشار محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، إلى أن ملعب الإمارات في خدمة الشارقة، منوهاً بأن القرار يهدف إلى منح الفرصة لجماهير البطل من أجل الاحتفال مع فريقهم بالدرع، مشيراً إلى أن السعة الحالية لملعب الإمارات لا تتعدى الـ 4000 مشجع، نظراً لحاجة الجهة اليمنى من الملعب للصيانة.

من ناحية أخرى، وجّه محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، الشكر لإدارة نادي الإمارات، على قبول زيادة عدد المقاعد المخصصة لجماهير الشارقة ‏خلال المباراة.