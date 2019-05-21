ختام تمهيدي «رمضانية منصور بن زايد»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

شهدت الخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، مساء أول من أمس، ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعات لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، والتي تختتم في العاشرة من مساء غد، على ضوء جولة الليلة لفرق المربع الذهبي التي تحدد الترتيب على مستوى المجموعتين بعد أن تأهل مكتب الأمين العام في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني حل فريق المراسم الرئاسية برصيد 9 نقاط.. فيما تصدر المجموعة الثانية فريق مدارس الإمارات الوطنية (حامل اللقب) برصيد 12 نقطة، وفي المركز الثاني فريق مكتب البعثات برصيد 9 نقاط.