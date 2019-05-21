«بينونة» و«بوحصا» في نهائي بطولة حمدان بن زايد الليلة

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

يلتقي فريقا «بينونة» و«بوحصا» في نهائي النسخة الأولى من بطولة حمدان بن زايد - الظفرة 2019 لكرة القدم عند الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب استاد حمدان بن زايد بمدينة زايد في مواجهة قوية يتنافس فيها الفريق بقوة على الفوز بدرع البطولة.

وجاء تأهل بوحصا بقيادة نجمه المتألق أحمد يوسف الحمادي بعد فوزه على فريق العد في نصف النهائي أول من أمس بنتيجة 3-1، فيما تمكن بينونة من تحقيق فوز ثمين على الحمرا 2-1 بعد مواجهة قوية حسمها الفائز في الثواني الأخيرة بواسطة لاعبه الكاميروني نيكولاس ليبلغ النهائي بعد مشوار حافل بالعطاء.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الفنيةالحكم الدولي السابق محمد عبدالكريم، بما قدمه الفريقان من مستويات، مؤكداً أنهما استحقا الوصول للمباراة النهائية عن جدارة.