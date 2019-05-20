محمود الشمسي: عيوننا تسع جماهير الشارقة

المصدر: دبي-علي شدهان

أبدى محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، ترحيبه الكبير بتتويج فريق الشارقة الأول لكرة القدم بدرع دوري الخليج العربي في ملعب "الصقور" في رأس الخيمة خلال مباراة الفريقين المرتقبة السبت المقبل ضمن الجولة 26 والختامية من البطولة، مهنئاً بفوز الشارقة بالدرع بعد غياب 23 عاما، لافتا إلى أنه إذا كان ملعب "الصقور" لا يسع جماهير ومحبي والقائمين على فريق الشارقة، فإن عيون أبناء نادي الإمارات تسعهم، وهي ملعبهم الرحب من اجل أن يعيشوا فرحة الفوز بالدرع.

ولفت الشمسي إلى أن إدارة الإمارات قررت منح ما نسبته 90% من ملعب فريق النادي الأول لكرة القدم في رأس الخيمة لنظيره الشارقة في مباراة الفريقين السبت المقبل، تقديرا للروابط المتينة بين أبناء الناديين، وفي إطار الاحتفال مع الفريق الأبيض بدرع الدوري الذي يعانقه بعد غياب دام 23 عاما.

وأشار الشمسي إلى أن السعة الحالية لملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة لا تتعدى حاجز الـ 4000 متفرج نظرا لحاجة الجهة اليمنى من الملعب للصيانة.

ومن جانبه، عبر محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عن تقديره لمبادرة إدارة نادي الإمارات، مشيرا إلى أن ذلك يعكس قوة ومتانة العلاقات بين أبناء الناديين.