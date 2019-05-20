ختام مجموعات «رمضانية مكتوم بن راشد» الليلة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يسدل الستار مساء اليوم عن دوري مجموعات النسخة التاسعة في بطولة مكتوم بن راشد الرمضانية، المقامة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتمتد حتى 21 من الشهر الفضيل، وذلك بإقامة ثلاث مباريات لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة.

وتستهل أولى المباريات في العاشرة، بلقاء «الاتحاد الرياضي للجامعات» بطل نسختي 2013 و2014 مع فريق «نيس إف سي» في مباراة يبحث عنها الاتحاد الرياضي صاحب رصيد الست نقاط عن تحقيق تعادل أو فوز يضمن له بلوغ الدور ربع النهائي، فيما يدخلها «نيس إف سي» بشعار الفوز الشرفي والنقطة السادسة، على أن ينتظر نتيجة هذه المباراة وبفارق الصبر فريق «خلف الحبتور» الذي أنهى أول من أمس مبارياته بعد أن اكتفى برصيد سبع نقاط.

ويقام في التوقيت ذاته، وعلى الملعب رقم «2»، لقاء فريقي «السيلساو» مع «العين» في مباراة يسعى خلالها الأول لتحقيق الفوز الذي يضمن له بلوغ النقطة العاشرة وحسم صدارة فرق المجموعة، فيما يطلبها الثاني بشعار الوداع الشرفي وخلط أوراق البطولة وخصوصاً أن فوز العين بأكثر من هدف قد يمثل هدية ثمينة للحبتور ببلوغ ربع النهائي. ويتبع هاتين المباراتين، لقاء وحيد لحساب المجموعة الرابعة، حين يلتقي «مركز هانوفر الطبي» الأخير، مع «دناتا» الساعي للفوز بأي نتيجة تمكنه من بلوغ النقطة السادسة.

نتائج

وسجلت البطولة أول من أمس، ولحساب الجولة التاسعة من دوري المجموعات، تحطيم الرقم القياسي كأكبر عدد أهداف تشهده مباراة واحدة، بعد أن نجح فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» في الفوز على «العين» بنتيجة «15-0»، قبل أن تشهد الجولة ذاتها اكتفاء فريقي «خلف الحبتور» و«السيلساو» بالتعادل الإيجابي «1-1»، وتحقيق «أصباغ ناشيونال» لانتصارٍ مستحق على «الإمبراطور» بثلاثية نظيفة.

وبنتائج الجولة، واصل فريقا «السيلساو» و«خلف الحبتور» شراكتهما في صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، فيما تقدم «الاتحاد الرياضي للجامعات» إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط، وليحافظ «نيس إف سي» على مركزه الرابع برصيد ثلاث نقاط، والعين خامساً برصيد صفر نقطة.

وعلى صعيد المجموعة الرابعة، اعتلى فريق «أصباغ ناشيونال» الصدارة بفارق الأهداف عن «الإمبراطور» بعد تساويهما برصيدي ست نقاط، وليحل ثالثاً «دناتا» برصيد ثلاث نقاط، ورابعاً «مركز هانوفر الطبي» برصيد صفر نقطة.

قمة

كما اكتفى فريقا «خلف الحبتور» و«السيلساو» في قمة مباريات المجموعة الثالثة، بالخروج بنتيجة التعادل الإيجابي «1-1»، لتؤجل حسم بطاقتي التأهل لربع النهائي عن فرق المجموعة للجولة الختامية.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد الحساني، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن تحقيق الفوز خلال مباراة العين بأكبر عدد من الأهداف يصب في مصلحة الفريق نحو مشوار ضمان تأهله للدور ربع النهائي، بغض النظر عن عدد الأهداف، وخصوصاً أن فريقه لم يدخل المباراة بطموح تحطيم الأرقام القياسية، موضحاً أن تسجيل لاعبي الاتحاد الرياضي 15 هدفاً وتحطيم الرقم القياسي في البطولة مباراة واحدة، يعكس شغف لاعبينا نحو السعي لبلوغ الدور الثاني.