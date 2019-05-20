بني ياس بطل تحت 16 سنة لكرة القدم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريق نادي بني ياس بطلاً لمنافسات كرة القدم تحت 16 سنة ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية. وحلق فريق نادي بني ياس بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية عن جدارة واستحقاق بعد تغلبه على منافسه الرئيس فريق مجلس أبوظبي مساء أول من أمس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليحقق نادي بني ياس البطولة الثانية في «زايد الرياضية» بعدما كان الفريق قد توج بلقب كرة القدم تحت 14 سنة قبل أيام.

وعلى صعيد منافسات خماسيات كرة القدم للسيدات التي تشهد حضوراً قوياً من فرق عدة تسعى للمنافسة على اللقب، تأهلت فرق رويال «A» ورويال «B» والميهال «B» وأهلي سداب إلى الدور نصف النهائي من البطولة. ويلتقي في نصف النهائي رويال «A» مع الميهال «B»، بينما تجمع المواجهة الثانية بين رويال «B» وأهلي سداب.