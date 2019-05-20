والد خلفان مبارك: الكرة الذهبية بداية الانطلاقة

المصدر: دبي- العوضي النمر

جاء فوز خلفان مبارك لاعب الجزيرة بالكرة الذهبية أفضل لاعب مواطن في دوري الخليج العربي عن الموسم الحالي، مفاجأة للعديد من المتابعين، خاصة أن المنافسة بينه وأحمد خليل وعلي مبخوت كانت قوية، وتردد سؤال مهم عن سر فوز هذا اللاعب الموهوب صاحب الـ 25 عاماً، بهذه الجائزة الكبرى، وبتواضع شديد يكشف العميد بوزارة الداخلية مبارك الزري الشامسي والد اللاعب الأسرار الخفية وراء الفوز بالجائزة الكبرى بقوله: الإرادة القوية والمتابعة الحثيثة والالتزام، لذلك نعتبرها بداية الانطلاقة الحقيقية.

تحديات دولية

وأضاف العميد مبارك الزري في تصريح خصّ لـ«البيان الرياضي» أن الفوز بالكرة الذهبية دافع وحافز كبير وتتويج لجهده في المواسم الأخيرة مع فريقه الجزيرة، ولمواصلة التطور خلال الفترة المقبلة، كما تمنح اللاعب دفعة معنوية كيرة للمرحلة المقبلة سواء مع فريقه أو المنتخب الوطني الذي تنتظره تحديات كبيرة في تصفيات كأس العالم التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة، ومن ثم التأهل إلى نهائيات آسيا، حيث نتمنى أن يكون خلفان من أفضل اللاعبين خلال تلك المرحلة.

دور الآباء

وعن سر ارتباطه الكبير بنجله ومرافقته المستمرة له في التدريبات والمباريات، يقول العميد مبارك الزري، مرافقة أولياء الأمر لأبنائهم دافع وحافز لهم وسند لمواجهة العديد من الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون، ودورنا تخفيف هذه الضغوط عنهم للتفرغ لأداء مهمتهم الرياضية على الوجه الأكمل، وحينما اكتشفنا موهبته مبكراً وكنت مسؤولاً عن قطاع المراحل السنية في نادي عجمان، الذي لعب له خلفان في بداية مسيرته الكروية، حرصنا على تنمية هذه الموهبة بشكل صحيح.

تأسيس صحيح

ونال خلفان مبارك تأسيساً جيداً بداية من قطاع المراحل السنية في نادي عجمان، على يد خبير فرنسي متخصص لديه برامج علمية متطورة، وحينما انتقل هذا الخبير لنادي الأهلي «شباب الأهلي حالياً» انضم خلفان للنادي من أجل استكمال برنامج تنمية موهبته، ثم انضم إلى الجزيرة ليبدأ مرحلة العطاء والنضج الكروي سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني.

تطوير الأداء

وقال والد خلفان مبارك: إن الفوز بالكرة الذهبية يعتبر تتويجاً لموهبة كروية واعدة وبداية طموح كبير بدأ محلياً، ويتواصل قارياً من خلال المنتخب الوطني في بطولة آسيا المقبلة ومونديال 2022، حيث يطمح خلفان إلى أن يكون في مستوى متميز خلال تلك التصفيات، وأن يكون حريصاً على تطور أدائه حتى يظهر بشكل متميز خلال نهائيات آسيا المقبلة، ويكون من أفضل لاعبيها، وقال والد خلفان مبارك إذا كان هناك فضل بعد الله في دعم ابني فإنه يعود إلى قيادات وإدارة والأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي وجماهير الجزيرة، فلهم منا كل الشكر والتقدير.