فتوحي: أغلقنا هواتفنا كي لا نعرف نتائج المنافسين

المصدر: دبي - علي الظاهري

كشف المغربي إدريس فتوحي لاعب فريق دبا الفجيرة، أنهم أغلقوا هواتفهم في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقهم واتحاد كلباء لحساب الجولة 25 من دوري الخليج العربي، سعياً إلى الحفاظ على أعلى درجات التركيز في المواجهة المهمة التي انتهت لصالحهم 3 - 1 ، مشيراً إلى أن الهواتف ظلت مغلقة بين الشوطين ولم يكن غالبية اللاعبين على علم بنتائج الفرق المنافسة في مباراة الفجيرة والنصر ومباراة الإمارات وعجمان.

وأضاف فتوحي لـ«البيان الرياضي»، إن مدرب الفريق محمد الخديم، أوصاهم قبل المباراة بإغلاق هواتفهم والابتعاد عن الضغوط، وينطبق الكلام على المدرب الذي حرص على عدم استخدام الهاتف، مشيراً إلى أنه تم زف الخبر إليهم بعد نهاية المباراة وهو خسارة المنافسين الآخرين ما أنعش آمال الفريق في البقاء بعد تحقيق الفوز بثلاثية على حساب اتحاد كلباء.

وذكر فتوحي أن قرار انتقاله من دبا الفجيرة غير قابل للنقاش في الوقت الراهن حيث إن تركيزه منصب بالدرجة الأولى على الملعب وسيتم بحث القرار المناسب بعد نهاية الموسم بالتشاور مع والده ووكيل أعماله.