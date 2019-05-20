راشد النعيمي: تميّز «سيتي» نموذج للفكر الإماراتي

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

عدّ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان، الموسم الحالي 2018-2019، أفضل مشوار لفريقه في دوري الخليج العربي على صعيدي المستوى والنتائج، وعبر عن رضائه التام عن العمل في النادي خلال الفترة الماضية.

كما عبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بالارتباط والانتماء لنادي مانشستر سيتي، مشيراً إلى أن ما يحققه الفريق الإنجليزي في عهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك النادي، يعكس الفكر والتخطيط الإماراتي.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»، أوضح فيها أن مانشستر سيتي قدم نموذجاً متفرداً للعالم أجمع في الحقبة الإماراتية التي لم تزد على 11 عاماً، استطاع فيها الفريق وضع بصمته بقوة على مستوى العالم أجمع، والتفوق بامتياز على مستوى كرة القدم الإنجليزية بحصوله على 12 بطولة خلال هذه الفترة الوجيزة.

إدارة ناجحة

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن التفوق الكروي في بلد مثل إنجلترا لا يتحقق بالإمكانيات المادية فقط، ومعظم أندية إنجلترا لديها إمكانيات وميزانيات كبيرة كما أن الحكومة البريطانية لها ضوابط في تحديد سقف الرواتب وخلافه، والفارق في الكرة الإنجليزية يكون في الإدارة والقرارات الناجحة كما يحدث في نادي مانشستر سيتي في عهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتحت إدارة خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة.

وأشار الشيخ راشد النعيمي إلى أن الفوز بالدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي أمر في غاية الصعوبة، ولكن مانشستر سيتي نجح في تحقيقه، وذهب أبعد من ذلك بتحقيق «ثلاثية تاريخية» بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي المرة السادسة في تاريخه، بعد 6 أيام من التتويج بلقب «البريميرليغ»، ليصبح أول فريق يفوز بالبطولات الثلاث الإنجليزية المحلية في موسم واحد في تاريخ الكرة الإنجليزية، «الرابطة والدوري والكأس».

الانتماء لـ«السيتي»

وقال الشيخ راشد النعيمي إن تشجيعه وانتماءه لنادي مانشستر سيتي على المستوى العالمي، شيء طبيعي لكل إماراتي، مشيراً إلى أنه يتعامل مع «السيتي» في عهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كما لو كان نادياً إماراتياً، فالكل يفخر به وينتمي له من منطلق «حب الإمارات»، موضحاً ميله لتشجيع فرق عالمية أخرى من قبل، ولكن منذ امتلاك مجموعة أبوظبي مانشستر سيتي أصبح هو النادي الأول عالمياً.

عجمان والرمادي

وتطرق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لفريق ناديه «عجمان» مؤكداً أن «البرتقالي» حقق أفضل النتائج وقدم أفضل المستويات هذا الموسم في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي بشهادة المحللين وبلغة الأرقام، وقال إن عجمان كان في مقدوره تحقيق أفضل من هذه النتائج لولا الحظ الذي عانده في بعض المباريات، مشيراً إلى أن المركز السابع في الترتيب العام بعد الوصول للنقطة 34، نتيجة مقنعة وستكون دافعاً حقيقياً للبناء على أهداف أفضل للموسم المقبل.

كما هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، المدير الفني للفريق أيمن الرمادي لاختياره ثاني أفضل مدرب في الموسم، وحرص أيضاً على تهنئة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري بفوزه بجائزة أفضل مدرب في الموسم، مشيراً إلى أن العنبري استحق الجائزة، مثلما استحق الشارقة الفوز بلقب الدوري هذا الموسم عن جدارة.

منافسة قوية

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن المستوى العام هذا الموسم للدوري، كان جيداً، والمنافسة لم تكن سهلة، بدليل أن حسابات البقاء والهبوط لم تحسم، وأصبحت معلقة للجولة الأخيرة، مرجعاً حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، للتميز والثبات في المستوى الذي ظهر به فريق الشارقة هذا الموسم.