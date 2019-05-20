مسعود: الوحدة يواجه اتحاد جدة بلا ضغوط

المصدر: جدة - محمد صادق

أكد فهد مسعود إداري فريق الوحدة، أن العنابي يخوض مواجهة الاتحاد السعودي غداً في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، من دون ضغوطات، بعد أن ضمن الفريقان التأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة.

وقال إن الوحدة حقق هدفه الأول، بالتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا، خاصة أن الفريق غاب عن التأهل للأدوار الإقصائية لسنوات طويلة، وبالتالي، فالتأهل جاء عن جدارة واستحقاق، بعد أن قدم الفريق عروضاً قوية في البطولة هذا الموسم، واستطاع التأهل بعد الفوز في 4 مباريات على التوالي، مشدداً على أن الوحدة يواجه الاتحاد السعودي بطموح الفوز، والحفاظ على صدارة المجموعة.

ويتصدر الوحدة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد السعودي، إذ تأهل الفريقان إلى دور الستة عشر، وتعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل، إلا أن أهميتها تكمن في أنها تحدد صدارة المجموعة.

وأضاف فهد مسعود: «نحترم فريق الاتحاد السعودي، ونتيجة مباراة الذهاب في استاد آل نهيان، التي انتهت لمصلحة العنابي بأربعة أهداف، أصبحت من الماضي، ونركز الآن على مباراتنا المقبلة، من أجل إنهاء المجموعات بأفضل صورة ممكنة، والحفاظ على الصدارة، ولكن طالما أن الهدف الرئيس تحقق، فلا يهم من يواجه الفريق في الدور المقبل، لأن من يريد الاستمرار، عليه التفكير في الفوز فقط».

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيواصل منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، في ظل سفر الفريق بالقائمة الكاملة. ويختتم الوحدة تدريباته اليوم، استعداداً لمواجهة الاتحاد السعودي ، إذ يؤدي الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة.