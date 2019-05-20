اكتمال فرق المربع الذهبي لبطولة منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

كشفت بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، عن الفرق الأربعة التي تأهلت لمباراتي المربع الذهبي التي تلعب بعد غد بالخيمة الرياضية، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، حيث يلعب الفائزان من مباراتي دور الأربعة على المركزين الأول والثاني، وتسبقها مباراة الخاسرين على برونزية المركز الثالث.

وكانت المجموعة الأولى قد شهدت تأهل فريقي مكتب الأمين العام برصيد 10 نقاط بدون هزيمة، والمراسم الرئاسية برصيد 9 نقاط، ومن المجموعة الثانية مكتب البعثات برصيد 9 نقاط، ومدارس الإمارات الوطنية برصيد 9 نقاط، قبل خوض مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي، التي لعبها مساء أمس مع فريق شركة قصر الإمارات، الذي فقد أمل التأهل، وله 4 نقاط.. وكانت مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعة الأولى، التي اختتمت أول من أمس، قد شهدت فوز فريق المراسم الرئاسية بصعوبة على فريق دائرة القضاء 4/2، وسجل للمراسم إيمانويل وايزيكيل واكويتي (هدفين)، وسجل لفريق القضاء محمد عاطف وأحمد مجدي هداف الفريق.

وفي المباراة الثانية، استطاع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن يودع البطولة بفوزه كبير على فريق شركة نادي سيتي غولف 12/2، وتسابق في تسجيل أهداف فريق الهيئة عبد الرحمن العامري وزكريا البراري هدفاً لكل منهما، ويوسف أكيومن 10 أهداف، ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً، وبقي أسامة الشعيبي لاعب مكتب الأمين العام في المركز الثاني، برصيد 8 أهداف، وأحمد مجدي لاعب دائرة القضاء في المركز الثالث برصيد 7 أهداف.