«التحديث الشامل».. جديد هيئة الرياضة إلى الاتحادات

المصدر: دبي - علي شدهان

قدمت الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بأمانتها العامة، جديدها إلى الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية في الإمارات، بتعميمين وضعتهما في «خانة» جهودها الهادفة إلى «التحديث الشامل» للقطاع الرياضي نحو استشراف المستقبل الرياضي في الإمارات.

ويبرز التعميمان بالرقمين 36 و38 من بين أهم التعاميم المرسلة في الفترة الأخيرة من قبل أمانة الهيئة العامة إلى الجهات الرياضية في الدولة، حيث تشترط أمانة الهيئة العامة في كلا التعميمين، الموافقة المسبقة للنظر في الطلبات والقرارات الصادرة عن الجهات الرياضية، والتوقيع الرسمي لصحة محاضر اجتماعات مجالس إدارات الجهات، ما لم تتم تعبئة تلك الطلبات والقرارات والمحاضر وفقاً لنموذجين محددين.

مهم وعاجل

وفي التفاصيل، اشترطت أمانة الهيئة العامة، موافقتها المسبقة للنظر في الطلبات أو القرارات الصادرة عن مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية بالدولة، ما لم يتم إرسالها وفقاً للنموذج المرفق مع التعميم رقم 36 لسنة 2019 في 25 أبريل الماضي المرسل إلى تلك الجهات بتوقيع سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة، وبدرجة تنفيذ «مهم وعاجل».

رقم 36

وعللت أمانة الهيئة العامة تعميمها رقم 36 بأنه يأتي «في ضوء الإجراءات والسياسات الجديدة المطبقة من قبلها لتحديث أنظمة التعاملات الإدارية مع كافة الجهات الرياضية في ظل التحديث الشامل الذي تتبعه للقطاع الرياضي، بما يتوافق مع استراتيجيتها نحو استشراف المستقبل الرياضي بالدولة».

9 عناصر

وتضمن النموذج 9 عناصر، تمثلت بـ«عنوان الموضوع، وشرحه وأسبابه، وتوافقه مع رؤية واستراتيجية الهيئة العامة، والمرجعية القانونية، والنفقات المالية، ونص القرار المقترح، والتاريخ المقترح للتنفيذ، والمرفقات، وتوقيع رئيس الجهة الرياضية».

التعميم 38

وواصلت أمانة الهيئة العامة، جهودها في «التحديث الشامل»، بتعميمها المرقم 38 لسنة 2019 في 25 أبريل الماضي المرسل إلى الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية، وبدرجة تنفيذ «مهم وعاجل في غضون 5 أيام»، وبتوقيع سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة، والذي تشترط فيه إرفاق التوقيع الرسمي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهة الرياضية في نموذج خاص أرفقته مع التعميم، لإثبات صحة محاضر اجتماعات مجالس إدارات تلك الجهات.

السياسات الجديدة

وأرجعت أمانة الهيئة العامة تعميمها رقم 38 إلى أنه يأتي «في ضوء الإجراءات والسياسات الجديدة المطبقة من قبلها لتحديث أنظمة التعاملات الإدارية مع كافة الجهات الرياضية في ظل التحديث الشامل الذي تتبعه للقطاع الرياضي بما يتوافق مع استراتيجيتها نحو استشراف المستقبل الرياضي بالدولة».

وتضمن النموذج 6 عناصر، تمثلت بـ«أسماء أعضاء مجلس الإدارة، والصفة الرسمية لكل عضو، والبريد الإلكتروني المعتمد للمراسلة الخاص بكل عضو، ورقم الهاتف الشخصي، ورقم الهوية الوطنية، ونموذج التوقيع الرسمي المعتمد لكل عضو».

صحة المحاضر

ولفتت أمانة الهيئة العامة إلى أنها «لن تعتد بصحة أي من محاضر مجالس إدارات الجهات الرياضية، وما تتضمنه من قرارات لا يتم التوقيع عليها بالتوقيعات المعتمدة من الجهة الرياضية، والمرسلة وفق النموذج المخصص، على أن يتم اعتماد النموذج من قبل رئيس وأمين عام مجلس إدارة الجهة الرياضية».