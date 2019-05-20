انطلاق «رمضانية نبض السعادة» في قطاع النشر بـ«دبي للإعلام»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

انطلقت النسخة الثالثة من بطولة «نبض السعادة» الرمضانية في قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام بمشاركة 38 موظفاً يتنافسون في 3 ألعاب رياضية وهي البلياردو وتنس الطاولة ولعبة «بيبي فوت». وتستمر منافسات البطولة حتى الخميس المقبل الذي سيشهد المباريات النهائية، وينص نظام البطولة هذا العام على خروج المغلوب.

ويشارك في البطولة موظفون من صحيفة البيان وصحيفة الإمارات اليوم و«دبي بوست» وإدارات الدعم في قطاع النشر، وشهد انطلاق البطولة أحمد الحمادي المدير التنفيذي بقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وإبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية في صحيفة البيان، وفاطمة مطر مدير الموارد البشرية في قطاع النشر والشاعر سيف السعدي وعدد من الموظفين.

تعارف

وأكد أحمد الحمادي المدير التنفيذي بقطاع النشر، أن البطولة تعد محطة التقاء وتعارف بين الموظفين بعيداً عن أجواء وروتين العمل، ما يساهم في تعزيز العلاقة بين المشاركين ويوفر بيئة عمل مثالية في قطاع النشر بالمؤسسة، مشيداً بالأجواء المحفزة المفعمة بالحماس والتي تميز البطولة ولا سيما أن جميع الموظفين ينتظرون موعدها بشغف كبير سنوياً.

سعادة

بدورها، أعربت فاطمة مطر مدير الموارد البشرية في قطاع النشر، عن سعادتها بارتفاع حجم المشاركة مقارنة بالسنوات الماضية، وقالت إن البطولة تفتح آفاقاً جديدة أمام الموظفين وتساهم في تعزيز الروح والطاقة الإيجابية لدى المشاركين عبر بوابة الرياضة، ما يساهم في صقل مواهب الموظفين وتجديد نشاطهم، مشددة على حرص المؤسسة على إطلاق المبادرات الهادفة باستمرار والتي من شأنها خلق بيئة عمل سعيدة حيث تعد «نبض السعادة» ضمن سلسلة من الفعاليات المتميزة التي تقام على مدار العام.