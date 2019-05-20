العين والاستقلال في «وداعية آسيا» اليوم

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يستضيف العين، في العاشرة مساء اليوم، باستاد هزاع بن زايد، فريق الاستقلال بالجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويدخل الفريقان المباراة لأداء الواجب، وتوديع كأس آسيا، بعد خروجهما من المنافسات باحتلالهما المركزين الثالث والرابع في المجموعة، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، مارس الماضي، بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

واختتم العين مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة، أجراها أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، تحت قيادة المدرب الإسباني غاريدو، الذي عمد لإخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ التكتيك وأساليب اللعب، كما عمل على تصحيح السلبيات التي صاحبت أداء الفريق في المباراة الأخيرة، ويبحث الفريق البنفسجي، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة، برصيد نقطتين، عن أول فوز بالمسابقة، بعد أن خسر ثلاث مرات، وتعادل مرتين، خلال الجولات الخمس الماضية، ليخرج من مرحلة المجموعات قبل جولتين من نهايتها، لأول مرة في تاريخ مشاركته بالمسابقة القارية البارزة.

وينتظر أن يدفع المدرب غاريدو، في مباراة اليوم، بنفس التشكيلة التي خاض مباراة الوصل في الدوري ويغيب عن التشكيلة ، جمال معروف، وريان يسلم، ومحمد عبد الرحمن، بالإضافة إلى أحمد جمال، وبالمقابل، يعود لتشكيلته لاعب متوسط الميدان، المالي حامد دومبيا، الذي ظل يشارك مع الفريق مبارياته الآسيوية دون المحلية.