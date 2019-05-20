تتويج بطل الدوري برأس الخيمة والاحتفال في الشارقة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أسفرت الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية بين عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، واللواء عبيد سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، عن حسم قرار تتويج الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة بدرع دوري الخليج العربي، واستقرت الآراء على إقامة مراسم تتويج الشارقة في ملعب نادي الإمارات بعد انتهاء مباراتهما في الجولة الأخيرة للدوري مساء السبت المقبل، نظراً لصعوبة تأجيل التتويج لليوم التالي وفق رغبة إدارة الشارقة، حرصاً على مشاعر أسرة نادي الإمارات في حال هبوط «الصقور» إلى دوري الدرجة الأولى، وفي الوقت نفسه يتمنى الشرقاوية أن تكون الأفراح مزدوجة للفريقين خلال أمسية السبت.

من ناحية أخرى تحتفل جماهير الشارقة بالدرع الذهبية الجديدة عقب التتويج من خلال أطول مسيرة سيارات ستنطلق من ملعب «الصقور» في رأس الخيمة حتى ملعب الشارقة في منطقة الحزانة بالشارقة، لتستمر الأفراح والاحتفالات حتى الصباح، ابتهاجا بالفوز باللقب الغالي.

وأصدر اللواء سالم عبيد الشامسي قراراً بتشكيل لجنة للاحتفالات برئاسة محسن مصبح رئيس شركة الكرة، من أجل وضع كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة باحتفال الشارقة بدرع الدوري بعد غياب استمر 23 عاما، لتخرج الاحتفالات بصورة مميزة، وستكون كل برامجها وأنشطتها تحت إشراف الجهات المعنية لضمان الأمن والسلامة، لكل المشاركين في الاحتفالات، كما ينظم النادي حفلاً كبيراً لتكريم الأبطال عقب عيد الفطر المبارك.

وقررت إدارة النادي تركيب شاشة تلفزيونية عملاقة في ملعب الحزانة، لكي تتمكن الجماهير من متابعة المباراة في النادي.

وتتواصل استعدادات الشارقة الفنية لمباراة الإمارات تحت قيادة عبد العزيز العنبري الفائز بلقب أفضل مدرب مواطن، ويأمل الشرقاوية تحقيق الفوز ليكون أفضل مسك ختام لمسيرة الفريق في الدوري.