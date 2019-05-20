الجولة الأخيرة للدوري السبت والأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت لجنة دوري المحترفين إقامة مباريات الجولة 26 والأخيرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم يومي السبت والأحد المقبلين بدلاً من إقامتها مجتمعة يوم السبت، جاء القرار بناءً على طلب القنوات التلفزيونية، وتقام 3 مباريات يوم السبت المقبل.

ويلعب دبا مع بني ياس باستاد الفجيرة، وشباب الأهلي مع الفجيرة باستاد شباب الأهلي بالعوير، والإمارات مع الشارقة باستاد الإمارات، ويلعب يوم الأحد الظفرة مع عجمان باستاد حمدان بن زايد، والوصل مع اتحاد كلباء باستاد الوصل، والوحدة مع العين باستاد آل نهيان والنصر مع الجزيرة باستاد آل مكتوم.