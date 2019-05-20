إدواردو على قائمة مفاوضات شباب الأهلي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بدأ نادي شباب الأهلي، رحلة البحث عن صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، مع مؤشرات ترجح إمكانية التغيير بشكل كبير في الرباعي الأجنبي، وأشارت أنباء إلى دخول شباب الأهلي في مفاوضات جادة مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودي، والذي بات ضمن أولويات «فرسان دبي» للموسم الجديد، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام سعودية.

في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن دخول شباب الأهلي على خط المفاوضات على ضم الثنائي البرازيلي كايو وفابيو دي ليما لاعبي الوصل.