الرميثي يهنىء منصور بن زايد بفوز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وام

تقدم معالي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، باسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة تتويج فريق "مانشستر سيتي" بكأس الاتحاد الانجليزي.

وأشاد معاليه بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسيرة الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي يسجلها "المان سيتي" في بطولات ومسابقات الكرة في انجلترا وانعكاسها الكبير على مكانة النادي، الذي بات يقف في طليعة فرق القارة الأوروبية بفكر ورؤية إماراتية استطاعت أن تستثمر النادي بطريقة احترافية مميزة ومنهجية تعتمد على حسن التخطيط والتنفيذ، فجذبت الأضواء وسلطت الإعلام العالمي على المواسم الناجحة لمانشستر سيتي في ظل العروض الكروية المميزة التي يقدمها والتي قادته لمعانقة الألقاب والبطولات في كل موسم.

وهنأ معاليه الجهازين الفني والإداري واللاعبين وتمنى للفريق مواصلة المشوار بنجاح نحو مزيد من الانجازات الكبيرة.

من جانبه، توجه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة فوز "مانشستر سيتي" بكأس الاتحاد الانجليزي للمرة السادسة بتاريخه وثالث الألقاب في ختام الموسم الحالي.

واكد أن رؤية وتوجيهات سموه السديدة تحولت إلى استراتيجية مستدامة ومتكاملة لتجسيد نجاحات متواصلة وتقديم مواسم كروية كبيرة في منافسات البطولات الانجليزية التي تعد أقوى وأفضل المسابقات في العالم.