اتحاد الكرة يعتمد تشكيل «تنفيذي الأولى»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم، في اجتماعه الدوري في دبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، تشكيل مكتب تنفيذي لمسابقة دوري الدرجة الأولى، حرصاً منه على تطوير هذه المسابقة، والارتقاء بمستواها الفني والإداري، ويقوم المكتب التنفيذي بوضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط وعمليات المتابعة لتسويق وتطوير المسابقة وتطويرها، وتوفير مختلف الأسباب اللازمة لتحقيق النجاح والترويج لمنافساتها، مشيراً إلى أن المكتب سيباشر مهامه بدءاً من الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

وأكد محمد عبد الله بن هزام الأمين العام، أن المجلس اطلع على تحضيرات وإجراءات الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية، والمقررة الخميس المقبل في دبي، بعد أن تسلمت الأمانة العامة، وخلال المدة القانونية الواردة في النظام الأساسي، مقترحات وطلبات الأندية التي ستعرض على «العمومية» في اجتماعها المقبل.

وأشار الأمين العام، أن المجلس وافق على التوصية المتعلقة باستخدام النظام الإلكتروني الطبي في إدخال التقارير الطبية للاعبين ابتداء من الموسم المقبل 2019-2020، لجميع اللاعبين ولكافة مراحل المسابقات.

حضر الاجتماع عبد الله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، وراشد الزعابي، وهشام الزرعوني، وخليفة الجرمن، ومحمد اليماحي، والدكتور خليفة الغفلي، وأحمد المهبوبي، ومسلم الكثيري، ومحمد مبارك الهاجري، وأمل بوشلاخ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام الظاهري، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبد الله الكنزي مقرراً.