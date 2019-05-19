سعود المعلا: تحقيق اللقب بأيدٍ إماراتية قيمة مضاعفة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن تتويج فريق الشارقة لكرة القدم بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم تحت قيادة مدرب مواطن وأحد أبناء النادي، عبد العزيز العنبري، يزيد من قيمة الإنجاز ويمنحه نكهة خاصة، إضافة إلى أنه مكسب لكرة الإمارات، وتأكيد لقدرات المدرب المواطن، وقال: تحقيق اللقب بيد إماراتية يعطيه قيمة مضاعفة ويجعلنا نشعر بالفخر، ونشكر كل من منح الثقة لعبد العزيز العنبري، الذي أكد جدارته بقيادة الفريق في دوري المحترفين، وقاده إلى إنجاز سيظل راسخاً في الذاكرة، ويعد تألق العنبري مكسباً لكرة الإمارات.

جاءت تصريحات الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا في ختام البطولة الدولية للشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والتي اختتمت فعالياتها، أول من أمس، باحتفالية أنيقة بمناسبة تتويج الملك بلقب دوري الخليج العربي بعد 23 عاماً وللمرة السادسة في تاريخه.

وقال الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا: إن عودة «الملك» إلى منصة التتويج في دوري الخليج العربي، جاء بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تفاؤل

وأضاف: تفاءلنا بعودة الشارقة إلى التتويج بلقب الدوري منذ الجولات الأولى، التي أظهر فيها الفريق قوة شخصية وتفوقه على الأندية الكبيرة التي كانت مرشحة الأولى للقب، وأعتقد أن خسارة الفريق من الوصل في الجولة 24، كانت وراء حسم المركز الأول أمام الوحدة، لأنها أوجدت ردة فعل إيجابية لدى اللاعبين وحررتهم من الضغوط وصنعت النجاح.

وأضاف: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يجدد التهاني إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي، ونهنئ مجلس الإدارة واللاعبين وكل الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير الشرقاوية، التي وقفت مع الفريق من البداية إلى النهاية ومنحته الثقة، ونتمنى للفريق البقاء على القمة، وأن يكون كل موسم رقماً صعباً ومنافساً قوياً على اللقب، وندرك أن الحفاظ على المركز الأول أمر صعب، ولكن الشارقة يملك الإمكانات وكل الظروف الملائمة للاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة في كل البطولات.

مكانة مميزة

وأشار الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا إلى أن تحقيق اللقب بعد 23 عاماً يؤكد أن الشارقة يظل فريقاً كبيراً مهماً ابتعد عن الألقاب، وقال: اللقب تتويج لجهود موسم كامل وهو مؤشر على عودة الملك إلى منصات التتويج، وجميعنا خلفه حتى يحافظ على التألق وعلى المكانة المميزة التي وصل لها بفضل أبنائه، لقد شكل نادي الشارقة مدرسة في تخريج اللاعبين المميزين وكذلك المدربين الأكفاء مثل جمعة ربيع، الذي قدم الكثير لكرة الإمارات، وحالياً عبد العزيز العنبري الذي نتمنى له مسيرة موفقة والمزيد من النجاحات في مشواره التدريبي، وهو نموذج مشرف للمدرب المواطن الناجح الذي نفخر به.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن لقب الدوري يضاف إلى سلسلة النجاحات، التي حققها نادي الشارقة في مختلف الألعاب الأخرى مثل الشطرنج واليد والسلة والطائرة وغيرها.