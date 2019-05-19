«المقام» يهدّد صدارة «جوردن» في «سباعيات مكتوم بن راشد»

المصدر: دبي- فايز بجبوج

تنطلق اليوم الجولة الختامية للمجموعتين الأولى والثانية في «سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية، المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتمتد على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود، حتى 21 من الشهر المبارك، على أن تستهل مباريات الجولة، بلقاءي أولى المجموعات اللذين سيقامان بالتوقيت ذاته على الملعبين «1» و«2» في مواجهتين ستهدي الفائز بنتيجتها حسم بطاقة التأهل للربع نهائي، خصوصاً أن صدارة «جوردن» صاحب رصيد السبع نقاط على المحك في حال خسارته أمام «الفرسان»، في ظل تربص «المقام» صاحب رصيد النقاط الخمس الذي يدخل مباراته أمام فريق «المرحوم عباس المعروف» صاحب المركز الأخير بخيار الفوز الذي يمنحه النقطة الثامنة والصدارة في حال تعثر «جوردن».

الصدارة والوداع

وتتبع هاتان المباراتان، وفي تمام الحادية عشرة، بلقاءي المجموعة الثانية، وذلك بلقاء فريقي «الجوكر» و«محمد علي» في مباراة يدخلها الأول بشعار الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وتحقيق العلامة الكاملة وبلوغ النقطة 12، فيما يطلبها الثاني بشعار الوداع المشرف وبلوغ النقطة السادسة، وهو الأمر ذاته الذي يسعى من خلاله فريق «الروح الإيجابية» ببلوغ النقطة السادسة والحصول على وداع مشرف حين يلتقي فريق «الكتلان» صاحب رصيد النقطة الواحدة.

ويسدل الستار يوم غدٍ على دوري مجموعات النسخة التاسعة، وذلك بإقامة ثلاث مباريات لحساب ختام المجموعتين الثالثة والرابعة، ستحدد من خلالها هوية الفرق الأربعة المتأهلة عن هاتين المجموعتين للدور الربع نهائي.

استمرار

أعرب طارق الرميثي رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات، مما يعزز من فرص استمرارية هذه النجاحات التي ننشدها جميعاً، والتي تأتي جميعها من خلال تضافر جهود جميع المشاركين في البطولة بمختلف فئاتهم الإدارية والفنية والتحكيمية والقائمين على الفرق المشاركة واللاعبين أنفسهم والحضور الجماهيري.

وأضاف رغم أنني رئيس للجنة الإعلامية وشهادتي مجروحة ولكن للحقيقة لا بد من الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به جميع وسائل الإعلام والتي كانت حاضرة في النسخة التاسعة للبطولة، وتكمل هذه النجاحات منظومة العمل ضمن الفريق الواحد.

وأشاد طارق بالمستوى الفني للفرق المشاركة واللاعبين وخاصة بهذه النسخة التي شهدت التواجد الكبير من لاعبي الجيل السابق والحالي على مستوى المنتخبات والأندية، إلى جانب تواجد نجوم من الجاليات، بالإضافة لعودة فريق الاتحاد الرياضي للجامعات وبقوة في سعيه لتحقيق الثلاثية.

واستطر قائلاً بأن نسخة هذا العام شهدت العديد من المفاجآت بظهور فرق جديدة تنافس على اللقب وخروج مبكر لبعض الفرق والتي كانت مرشحة لبلوغ الأدوار النهائية للبطولة بل الفوز بلقب النسخة التاسعة، وتوقع في نهاية حديثه الإعلان عن بطل جديد لهذه النسخة.