جمعية الرياضيين تشارك في منتدى الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

شاركت جمعية الرياضيين في الندوة التي نظمها منتدى الفجيرة الرمضاني، ومثلها في الندوة الدكتور أحمد الشريف رئيس الجمعية، وتحدث عن أهمية الثقافة الرياضية ودورها المحوري في ترسيخ مفاهيم الانتماء والمواطنة الصالحة لدى الممارسين للرياضة، لافتاً إلى أن الهوية الوطنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفهم الحقوق والواجبات للإنسان.

وأشار رئيس جمعية الرياضيين إلى أن كرة القدم من أهم الرياضات التي تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال التفاف الجماهير حول المنتخبات الوطنية لمؤازرتها في مشاركاتها بالبطولات على المستويات كافة، كما حذر من خطورة تجنيس اللاعبين ، منوهاً بالتفاعلات الرياضية المحلية والدولية التي تحدثها الرياضة لتشكل ممارساتها ثقافة رياضية تقوم بدور محوري في ترسيخ مفاهيم الانتماء والمواطنة الصالحة.