«الاتحاد الرياضي» يخطف لقب «خالد بن طناف»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

توج فريق الاتحاد الرياضي بلقب النسخة الثالثة من بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية التي أقيمت على ملاعب نادي بني ياس الفرعية بالشامخة في الأيام الماضية من الشهر الكريم، بعد فوزه أول من أمس على نجوم العين بركلات الترجيح 6-5 خلال مباراة قوية شهدت ندية قوية بين الطرفين انتهى زمنها الرسمي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل، فيما فجر فريق الدكتور فراس لطب الأسنان غضبه من خسارته في نصف النهائي بإحراز المركز الثالث بفوز كاسح على ناشيونال تيم 5-0.

وعقب نهاية المباريات، توج خالد بن طناف المنهالي الفريق البطل بكأس البطولة والميداليات الذهبية وحافز مالي قدره 80 ألف درهم، كما تم تتويج وتكريم الفريقين الثاني والثالث.