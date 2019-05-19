نجوم الزمن الجميل ينثرون إبداعهم في خورفكان

المصدر: خورفكان- محمد فضل

وسط حضور رسمي وجماهيري، وبمشاركة رائعة من نجوم الزمن الجميل، على رأسهم خليل ومبارك غانم وبدر صالح وجمال بوهندي ومحمد بن جولون، افتتحت أول من أمس، بطولة شرق الرمضانية لسباعيات كرة القدم، في نسختها الثالثة عشر، بمشاركة 12 فريقاً، تمثل كافة أنحاء المنطقة الشرقية، وتستمر فعالياتها حتى العشرين من الشهر المبارك، وتقدم الحضور عبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية، وعبيد سيف الخميري الراعي الرسمي للبطولة، ومحمد عبد الرحمن القواضي نائب رئيس نادي خورفكان لأصحاب الهمم، وعدد من مديري الدوائر الحكومية ورموز الحركة الرياضية، حيث استمتع الجميع بأداء المخضرمين فوق الـ 40 سنة.