مواجهتان في نصف نهائي «رمضانية بلدية دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ملاعب نادي بلدية دبي الليلة مواجهتين من العيار الثقيل لا تقبلان أنصاف الحلول ولا التعويض لكون الفائزين منهم سيلتقيان غداً في صراع متجدد للفوز بكأس عام التسامح الذي تنظمه بلدية دبي للاعبين فوق الـ 43 سنة يمثلون 8 دوائر ومؤسسات من حكومة دبي تنافست على مدار أسبوعين للفوز بلقب النسخة الأولى للبطولة والتي يسدل الستار عليها بعد غدٍ، حيث يلتقي في العاشرة مساء اليوم فريقا هيئة صحة دبي متصدر المجموعة الأولى مع فريق شرطة دبي وصيف المجموعة الثانية، وتعقبها في الحادية عشرة المباراة الثانية والتي تجمع بين فريق إمارات التسامح متصدر المجموعة الثانية مع فريق التسامح وصيف المجموعة الأولى.