الوحدة إلى جدة اليوم لمواجهة الاتحاد السعودي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تغادر في السادسة والنصف مساء اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة متوجهة إلى جدة استعداداً لمواجهة الاتحاد السعودي بعد غد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتسافر بعثة «العنابي»على متن طائرة خاصة عبر مطار البطين، إذ تقرر أن تؤدي البعثة مناسك العمرة اليوم حيث تتوجه فور الوصول إلى جدة إلى مكة لأداء العمرة ثم العودة لمقر الإقامة في جدة.

ويؤدي الفريق مراناً وحيداً في الحادية عشرة مساء غد على ملعب المباراة يضع من خلاله المدير الفني الهولندي هنيك تين كات اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، إذ يفتقد الفريق لجهود المدافع أحمد راشد وليوناردو دي سوزا للإيقاف وإن كان الثاني غادر إلى بلاده بإذن من النادي لظروف عائلية خاصة بعد تعرض شقيقه لحادث وإجراءه عملية جراحية على أن يعود إلى الفريق أواخر يونيو المقبل لبدء فترة الإعداد للموسم الجــديد، فيما تعود البعثة إلى أبوظبي عقب خوض المباراة مباشرة.

من جهة أخرى اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي طاقم التحكيم من البحرين لإدارة المباراة يتكون من نواف شكر الله حكماً للساحة ومعه ياسر خليل إبراهيم ومحمد جعفر محمد سلمان للخطوط، وعمار إبراهيم حسن حكماً رابعاً، ويراقب المباراة السنغافوري بي سيفاكو مار، ويراقب الحكام شيونج يم ياو من هونغ كونغ.