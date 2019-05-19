البطائح ضيفاً جديداً على دوري «الهواة»

المصدر: دبي- العوضي النمر

كشف حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، عن مشاركة البطائح في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بداية من الموسم المقبل، حيث سيتم تصعيد فريق تحت 20 سنة، والذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ليمثلوا النادي في الدوري المقبل، وقال: تم تشكيل لجنة من مجلس الإدارة للتعاقد مع مدرب وعدد من اللاعبين الأجانب والمواطنين من أصحاب الخبرة لدعم الفريق خلال أول مشاركة له بالدوري، إضافة إلى اختيار مكان مناسب لإقامة معسكر إعداد الفريق.

ووجه حمد الكتبي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حكام الشارقة وولي عهده ونائب الحاكم ومجلس الشارقة الرياضي، على دعمهم للنادي والتوجيه بالمشاركة في دوري الدرجة الأولى، بعد أن حقق النادي نجاحات في مختلف المسابقات خلال الفترة الماضية، نتيجة التخطيط الجيد للمستقبل، حيث وضع مجلس إدارة النادي خطة لبناء قاعدة جيدة، تضم أبناء منطقة البطائح من اللاعبين الموهوبين.

ثمار

وأضاف: أعددنا قاعدة جيدة وحان وقت جني الثمار من خلال الفريق الأول، مع مواصلة الاهتمام بالقاعدة ومشاركة أكبر عدد من اللاعبين وشباب المنطقة في مختلف الأنشطة، مع المضي قدماً في تنفيذ خطة التطوير والارتقاء بالفرق ومستوى اللاعبين، ونهدف للمساهمة في مشاركة طيبة وإيجابية في دوري الدرجة الأولى، على الرغم من الظروف المتعددة الصعبة التي تواجه المسابقة، ولعل من أبرزها الصعوبات المالية لعدد من الفرق ما يؤثر على عطائها، ولذلك نجد المستوى ضعيفاً ولا يتناسب مع الطموحات فنجد الصاعد هابطاً،، وعلى العكس لو توافرت الإمكانات المادية لعدد من الفرق لتغير الأداء وتطور المستوى، وانعكس ذلك على الارتقاء بكرة الإمارات، خلال الفترة المقبلة.