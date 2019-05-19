«الملك» يرفض مراسم التتويج في ملعب «الصقور»

المصدر: دبي-العوضي النمر

كشف اللواء عبيد سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، عن مخاطبة لجنة دوري المحترفين رسمياً، برفض النادي إقامة مراسم تتويج «الملك» بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم، على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، في مباراة الفريقين بالجولة الأخيرة للدوري، والمقررة السبت المقبل.

وبرر الشامسي الطلب الشرقاوي، بأنه يأتي تقديراً واحتراماً لإدارة وجماهير نادي الإمارات، المعرض فريقهم بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في حال الخسارة في اليوم الأخير للمسابقة، وقال: من غير المعقول أن يقوم فريقنا بالتتويج وإعلان الفرحة والاحتفال بالدرع واللقب الغالي، في ملعب يمكن أن يشهد دموعاً وأحزاناً في حال هبوط الفريق، فهذا ضد مبادئ الأسرة الشرقاوية، والتي تربطها علاقات وثيقة مع نادي الإمارات وكل الأندية، ولا نقبل أن نحتفل في ملعب أصحابه في حالة حزن «لا سمح الله».

واقترح رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة على لجنة دوري المحترفين، أن يقام احتفال التتويج بالدرع على ملعب الشارقة في اليوم التالي، ضماناً أن يكون الاحتفال على مستوى الحدث والتنظيم المميز، بما يليق ببطولة تأتي بعد 23 عاماً.

ومن المقرر ان تدرس لجنة دوري المحترفين، طلب الشارقة واتخاذ قرار مناسب خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الاحتفال سيشهد تتويج الشارقة بدرع جديدة مميزة، مطلية بذهب عيار 24، وهي نسخة جديدة، بعد أن احتفظ العين بالدرع الموسم الماضي.