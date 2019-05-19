مباراتان في نصف نهائي بطولة حمدان بن زايد اليوم

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

تقام مساء اليوم مباراتان في الدور نصف النهائي لبطولة حمدان بن زايد - الظفرة 2019 لكرة القدم على الملاعب الفرعية لنادي الظفرة بمدينة زايد. ويلتقي في المباراة الأولى عند الساعة العاشرة مساء فريق بو حصا بطل المجموعة الثانية مع فريق العد صاحب المركز الثاني للمجموعة الأولى في مواجهة من المنتظر أن تسودها الندية والإثارة نظراً لما يضمه الفريقان من نجوم متميزة.

وفي المباراة الثانية التي تقام عند الحادية عشرة مساء يواجه الحمرا صاحب المركز الأول ضمن المجموعة الأولى طموح فريق بينونة ثاني المجموعة الثانية في مباراة لا تخلو من الإثارة والقوة، حيث انتزع الحمرا صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة فيما تعرض بينونة لخسارة واحدة ضمن مشواره. وأثنى خليفة مطر الطنيجي مدير البطولة على سير وتنظيم التصفيات النهائية .