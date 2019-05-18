العين يطلب التعاقد مع تاوامبا مهاجم التعاون السعودي

المصدر: البيان الالكتروني

قدم نادي العين عرضاً لنادي التعاون السعودي للحصول على خدمات مهاجمه الكاميروني ليندر تاوامبا .

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مجلس إدارة نادي التعاون السعودي برئاسة محمد القاسم، تلقى عرضاً من نادي العين الإماراتي للحصول على خدمات اللاعب ليندر تاوامبا مهاجم الفريق.

وظهر تاوامبا بمستوى جيد للغاية خلال مشواره مع التعاون في الموسم المنصرم، إذ نجح في تسجيل 21 هدفاً في دوري المحترفين محتلاً المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة.

ورصد العين خمسة ملايين ريال من أجل التعاقد مع المهاجم الكاميروني.

يذكر أن التعاون رفض عرضاً من أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للتعاقد مع المهاجم الكاميروني مقابل 10 ملايين ريال.

وانضم تاوامبا إلى صفوف التعاون في الصيف الماضي قادماً من نادي بارتيزان الصربي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.