الوحدة يحاول إقناع تين كات بتجديد عقده

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تسعى إدارة نادي الوحدة لإقناع الهولندي تين كات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بتجديد تعاقده والاستمرار مع «العنابي» في الموسم المقبل، بعد نجاحه في وضع بصمته على الفريق وإعادته للطريق الصحيح.

وكان المدرب أبدى للإدارة رغبته في عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم وأدائه مباراة العين الأخيرة في الدوري، لرغبته في العودة لبلاده لقضاء الوقت مع أسرته، خاصة أنه عاد من الاعتزال من أجل تدريب الوحدة.

من ناحية أخرى، استأنف فريق الوحدة أمس تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السعودي الثلاثاء المقبل في استاد «الجوهرة المشعة» في جدة بدوري أبطال آسيا.

وتغادر بعثة الفريق غد إلى جدة على متن طائرة خاصة عبر مطار البطين، وتؤدي مناسك العمرة قبل بدء الإعداد الأخير للمباراة

ويفتقد الوحدة جهود أحمد راشد والبرازيلي ليوناردو دي سوزا للإيقاف.