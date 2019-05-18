القلوب «البنفسجية» تغزو حساب كايو

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

غزت القلوب «البنفسجية» لجمهور العين حساب المحترف البرازيلي في صفوف الوصل كايو كانيدو على شبكة التواصل الاجتماعي «انستغرام».

حيث نشر اللاعب أخيراً «فيديو» يظهر مهارته في تسجيل هدف في مرمى عجمان في دوري الخليج العربي، والذي لقى إعجاب ما يقارب 2500 من متابعي اللاعب، بينما حقق نسبة مشاهدة قاربت 10500، متابع، وحرصت أعداد كبيرة من محبي الزعيم العيناوي على إرسال القلوب «البنفسجية» في تعليقها على «فيديو» كايو.

كما أبدوا إعجابهم بمهاراته متمنين له الانتقال إلى نادي العين في أقرب وقت. وتوالت التعليقات وزادت مشاهدات الفيديو، بعد نشر خبر مفاوضات إدارة نادي العين مع نادي الوصل لشراء عقد كايو بمبلغ 22 مليون درهم، والذي انفرد به «البيان الرياضي» قبل أيام. وأكد اللاعب انفراد «البيان الرياضي» في تصريحات إعلامية أدلى بها عقب مباراة فريقه ضد العين في الجولة الماضية للدوري.

مشيراً إلى أن وكيل أعماله متواجد حالياً في الإمارات لحسم انتقاله إلى نادي العين، مؤكداً أن حلمه اللعب لنادي له مكانته المحلية والخليجية والآسيوية، مقدماً كذلك شكره لجمهور العين الذي حرص على دعمه على شبكات التواصل الاجتماعي.