سعيد بن طحنون يكرّم الفائزين في سباقات الهجن

المصدر: العين - البيان الرياضي

بحضور ورعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أقيم ليلة أول من أمس في صالة استاد خليفة بن زايد في نادي العين، حفل افتتاح دورة التسامح الرياضية، الذي جاء أنيقاً ومميزاً بفقراته.

حيث تزينت الصالة بأضواء الليزر التي تفاعلت معها الجماهير والفرق المشاركة، وعكست المستوى التنظيمي المميز لهذه الدورة المتجددة التي تعد امتداداً لواحدة من أقدم الدورات الرياضية الرمضانية على مستوى الدولة.

وأعلن الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، عن انطلاق الحدث، وقام بتكريم الفائزين بالجولة الأولى من منافسات سباقات الهجن التي ستقام أسبوعياً حتى ختام الدورة.

كما قام بمصافحة لاعبي الفريقين اللذين خاضا المواجهة الافتتاحية لمنافسات الكرة الطائرة، وتضمن حفل الافتتاح عدة فقرات مع رفع السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ القارئ جمال محمد علي، إلى جانب إقامة سحوبات على جوائز قيمة للجماهير.

سباق الزمن

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أنهم دخلوا في سباق مع الزمن من أجل انطلاق هذه النسخة من البطولة في هذا التوقيت، وقال: كان مقررا أن تنطلق البطولة في اليوم الأول لشهر رمضان المبارك،.

ولذلك نحن نتوجه بالاعتذار لجمهور البطولة بسبب تأخرها إلى اليوم، ونعد بأن تنطلق المنافسات بداية من العام المقبل في اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وسيبدأ التحضير للنسخة المقبلة مع نهاية هذه الدورة، ونأمل أن يستمتع الجمهور بمنافسات مثيرة وقوية في جميع الألعاب بالمنافسة، كما أتمنى التوفيق لجميع الفرق المتنافسة، وأن يستمتعوا بسهرات رمضانية مميزة مع الجمهور المتابع.

وكرم راعي البطولة الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بطلي مسابقة الهجن الفائزين في الجولة الأولى ضمن دورة التسامح الرياضية، وهما أحمد عبيد مبارك الكتبي الفائز في مسابقة الشوط الأول أبكار ومنحه جائزة سيف سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، أما الفائز الأول في مسابقة قعدان الجولة الأولى بخيت راشد الشامسي فكُرم بخنجر الشيخ سعيد بن طحنون.

حضور مميز

حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية، وفي مقدمتهم حمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب بنادي العين، وأحمد آل سويدين رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وعلي مسري مدير الدورة، ورؤساء الجاليات العربية والأجنبية بمدينة العين.

انطلاق الكرة الطائرة

انطلقت بعد مراسم حفل الافتتاح منافسات بطولة الكرة الطائرة للرجال بمشاركة 6 فرق، حيث جرت المباراة الأولى بين فريقي خان وأونلي فريش دبي، وتتواصل اليوم بمواجهة من العيار الثقيل بين فريقي التعاون وخان ضمن مرحلة دور المجموعات للمجموعة الأولى. ويعقبها لقاء بيق مارت B و بيق مارت A لحساب المجموعة الثانية الذي سينطلق في الساعة العاشرة والربع، ويرغب كلا الفريقين في تعزيز فرصتهما في بلوغ الدور الثاني.