«إمارات التسامح» يتصدر في رمضانية بلدية دبي

المصدر: دبي- فائز بجبوج

اعتلى فريق إمارات التسامح قمة مجموعته الثانية وحل فريق شرطة دبي وصيفاً في ختام مباريات الدور الأول لبطولة كأس عام التسامح التي تنظمها بلدية دبي للاعبين فوق 43 سنة مثلوا 8 فرق من موظفي دوائر ومؤسسات حكومة دبي وأقيمت مبارياتها التي انطلقت في الثامن من شهر مايو الجاري وتستمر لغاية 21 من نفس الشهر على أرض ملاعب نادي بلدية دبي.

وجاء ذلك عقب فوز فريق إمارات التسامح على فريق شرطة دبي بنتيجة هدفين من دون رد في مباراتهم الأخيرة بالدور الأول للبطولة التي أقيمت أول من أمس، وبنفس الجولة حقق فريق هيئة الطرق بدبي فوزاً على فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ليحتل فريق هيئة الطرق المركز الثالث، ودائرة الشؤون الإسلامية المركز الرابع، ويودعا البطولة.

حرص

رغم أن المباراة التي جمعت إمارات التسامح وشرطة دبي جاءت تحصيل حاصل لكون الفريقين قد حجزا مقعديهما عن المجموعة الثانية مبكراً في الدور قبل النهائي، إلا أن فريق إمارات التسامح حرص على مواصلة مشواره الناجح بتحقيق فوزه الثالث وجمع العلامة الكاملة.

وقد حقق مراده بفوز معنوي بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي لم يخلُ من الإثارة، والذي شهد أفضلية اللعب والنتيجة لمصلحة فريق إمارات التسامح بتسجيله هدفين مناصفة في شوطي المباراة وسجل الهدف الأول لفريق إمارات التسامح اللاعب خالد شعبان، وعزز التقدم بالهدف الثاني في الشوط الثاني عبر لاعبه جمال سيف، رغم المحاولات الجادة لفريق شرطة دبي الذي أهدر العديد من الفرص السهلة قادته لتلقي خسارته الأولى بالبطولة.

تقام مباراتا نصف النهائي يوم غد حيث يلتقي في العاشرة مساءً فريق هيئة صحة دبي أول المجموعة الأولى مع فريق شرطة دبي وصيف المجموعة الثانية، وتعقبها في الحادية عشرة المباراة الثانية وتجمع بين فريق إمارات التسامح متصدر المجموعة الثانية مع فريق بلدية دبي وصيف المجموعة الأولى.