صراع على التأهل للمربع الذهبي في «بطولة منصور بن زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستأنف مساء اليوم بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي منافسات «بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم» التي تتواصل منافساتها تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة،والتي تشهد الليلة ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعة الأولى.

والتي تشهد تحديد الفريقين المتأهلين لدور الأربعة من تلك المجموعة،بعد أن ضمن فريق مكتب الأمين التأهل،ليبقى صراع المركز الثاني بين فريقي المراسم الرئاسية الوصيف برصيد 6 نقاط،وفريق هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية الثالث برصيد 4 نقاط، بينما احتل المركز الرابع فريق دائرة القضاء برصيد 3 نقاط ويأتي فريق شركة نادي سيتي غولف في المركز الأخير بدون رصيد.

وتشهد جولة اليوم مباراة المراسم الرئاسية ودائرة القضاء في مواجهة متكافئة بين الفريقين تطلعاً للدور النهائي والاقتراب من منصة التتويج، وفي المباراة الثانية يتقابل شركة نادي سيتي غولف مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية،وستحدد جولة الليلة الترتيب النهائي لفرق المجموعة التي يتأهل منها الأول والثاني للدور النهائي.

ويشهد يوم غد إقامة ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية التي تأهل منها مكتب البعثات ومدارس الإمارات الوطنية(حامل اللقب) برصيد 9 نقاط لكل منهما،ويلعب في ختامها طيران الاتحاد وصندوق أبوظبي للتنمية،وتختتم بلقاء مدارس الإمارات الوطنية وشركة قصر الإمارات لترتيب فرق المجموعة قبل الدور قبل النهائي الذي تلعب مبارياته يوم الثلاثاء المقبل.

فيما تختتم البطولة يوم الأربعاء المقبل. يتصدر قائمة الهدافين قبل ختام مباريات البطولة لاعب فريق مكتب الأمين العام أسامة الشعيبي برصيد 8 أهداف،وفي المركز الثاني لاعب فريق دائرة القضاء أحمد مجدي والثالث عبد الواسع محمد من فريق مكتب الأمين العام برصيد 5 أهداف.