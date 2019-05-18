صراع على قمة ثالثة «مكتوم بن راشد»

المصدر: دبي - فايز بجبوج

يستكمل في العاشرة مساء اليوم، دوري مجموعات بطولة «مكتوم بن راشد» الرمضانية الكروية، المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي.

وذلك بإقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة الثامنة، على أن تستهل بلقاءي المجموعة الثالثة في مواجهتين تحملان في طياتهما ملامح الدور الربع نهائي، ويتطلع كل من فريق «خلف الحبتور» و «السيلساو» المتشاركين في صدارة فرق المجموعة لخطف النقطة التاسعة والانفراد بالمركز الأول.

فيما يدخل حامل لقب نسختي 2013 و2014 فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» ثانية المباريات ولحساب ذات المجموعة بطموح الفوز على منافسه فريق «العين» وخطف ثلاث نقاط ثمينة تكفل له فرض نفسه شريكاً على الوصافة في حال خسارة أي طرفي المباراة الأولى.

وبالتالي إحياء آماله بالمنافسة على ثانية البطاقات المؤهلة لربع نهائي البطولة الرمضانية في نسختها التاسعة التي تمتد حتى 21 من الشهر الفضيل، وتشهد مشاركة 19 فريقاً، والمقامة برعاية الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم.

كما تشهد الجولة في الحادية عشرة، إقامة مباراة واحدة لحساب المجموعة الرابعة، وذلك حين يلتقي متصدر المجموعة «الإمبراطور» صاحب رصيد الست نقاط مع الوصيف فريق «أصباغ ناشيونال» صاحب رصيد الثلاث نقاط، في مباراة يسعى من خلالها الأول لتأكيد صدارته، ويتطلع إليها الثاني إلى تأجيل حسم الصدارة للجولة الختامية من دوري المجموعات.

وشهدت البطولة حالة التغيب الأول، بعد أن اضطر الحكم خالد المرزوقي وعقب انتهاء مدة الـ 10 دقائق القانونية إلى إعلان فريق «الفرسان» فائزاً بنتيجة «3-0»، ومنحه نقاط مباراته أمام فريق «المرحوم عباس المعروف» على إثر عدم حضور الأخير إلى الموعد المحدد لحساب رابعة جولات المجموعة الأولى.

تأهل

أعرب محمد قاسم مدرب فريق شرطة دبي، عن سعادته ببلوغ الفريق الدور الربع نهائي، رغم خروجه متعادلاً أمام الكتلان، بعد مباراة قوية، وقال قاسم، إن: «الفريق نجح خلال مجريات الشوط الثاني في العودة بنتيجة المباراة رغم النقص العددي جراء طرد لاعب الفريق علي درويش، إلا أن صلابة الخطوط الدفاعية كانت كفيلة في التعويض».

وأشار قاسم، إلى الصعوبات التي واجهها فريق «شرطة دبي» في مباراته، وقال: «خضنا المباراة بنقص عددي لأربعة لاعبين لمشاركتهم مع أنديتهم في دوري المحترفين، وبكل تأكيد ستشكل عودتهم في دور الثمانية إضافة فنية كبيرة للفريق بطموح مواصلة حملة الدفاع عن اللقب».

إصابة

أوقف الحكم يوسف غريب المنصوري، في لقاء فريقي «فنادق الخوري» و«المقام»، المباراة في شوطها الثاني، لإتاحة الفرصة للأجهزة الطبية للتدخل جراء التواء بالركبة لحارس «فنادق الخوري» علي عبد الرحمن، قبل أن يتم نقل الحارس إلى مشفى راشد لإجراء العلاج المطلوب، مع العلم أنها الحالة الأولى في البطولة التي يتعرض إليها لاعب لإصابة تستدعي نقله إلى المشفى.