الخديم: دبا لن يضيع الفرصة وإنجاز العنبري «شعلة أمل»

المصدر: كلباء - علي الظاهري

أعرب محمد الخديم مدرب فريق الكرة بنادي دبا الفجيرة عن سعادته بالفوز على اتحاد كلباء 3 - 1 في الجولة 25 لدوري الخليج العربي لكرة القدم،.

وأشار إلى أنه يستلهم روح إنجاز المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري الذي قاد الشارقة إلى لقب دوري الخليج العربي، والتي تدفعه للحفاظ على الفرصة الأخيرة لـ«النواخذة» بالبقاء مع «المحترفين» وعدم إضاعتها، وقال: إنجاز العنبري مع «الملك» أكبر دافع و«شعلة الأمل» للمدرب المواطن، ولي شخصيا، حيث تنتظرنا جولة حاسمة في ختام الدوري بعد وصولنا إلى النقطة 16.

وأضاف: العنبري من الكفاءات الوطنية المتميزة وبذل مجهودا كبيرا وقدم عملا جبارا قاد الشارقة إلى منصة التتويج بعد أن كان الفريق في مواسم ماضية يصارع من أجل البقاء.

وأشاد الخديم بأداء لاعبيه في مباراة كلباء الذين قدموا أفضل ما لديهم وكانوا على قدر المسؤولية والطموح،

وأفاد الخديم أن دبا لا ينظر إلى نتائج الآخرين وقال: نحرص على أن نخدم أنفسنا والقتال في الجولة الأخيرة.

وأكد الإيطالي فيفياني مدرب كلباء، أنه حرص على إعطاء الفرصة أمام مجموعة من الشباب بعد ضمان البقاء في دوري الخليج العربي، مثل حمدان البارود وسعيد المراشدة وخالد الشحي.

وعن الموسم المقبل، أكد فيفياني أنه يتطلع إلى قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل عبر إجراء بعض التغييرات، مشيراً إلى أنه حقق الهدف المطلوب هذا الموسم بالبقاء بدوري المحترفين. وأوضح فيفياني أن كلباء نجح في حصد أكبر عدد من النقاط في الدور الأول بخلاف الدور الثاني الذي لم يحالفه الحظ فيه .