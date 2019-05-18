البرازيلي مارسيو مرشّح للتدريب في دورينا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بات المدرب البرازيلي مارسيو زاناردي، أحد المرشحين بقوة لقيادة أحد أندية دورينا في الموسم الجديد، بعدما كشفت وسائل إعلام برازيلية، عن وجود مفاوضات جادة معه لصالح أحد الأندية الإماراتية.

ويدرب مارسيو فريق تحت 20 سنة بنادي سانتوس البرازيلي، ولم تحدد وسائل الإعلام البرازيلية، هوية النادي الذي يتفاوض مع المدرب، ولكنها أشارت إلى اقتراب المفاوضات من النهاية السعيدة.

وسبق أن عمل مارسيو، مدرباً في نادي كورينثيانز البرازيلي، وهو يملك خبرة كبيرة في التعامل مع المراحل السنية، وحاصل على شهادات تدريبية متقدمة، ولديه عضوية في جمعية المدربين البرتغالية.