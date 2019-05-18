الشارقة يكتسح جوائز دوري الخليج العربي

المصدر: دبي - العوضي النمر، خالد المهيري

كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نجوم الموسم الكروي الحالي، في احتفال لجنة دوري المحترفين السنوي السابع الذي أقيم مساء أمس في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين.

وقد اكتسح الشارقة الجوائز، حيث نال 4 جوائز، إذ ذهبت جائزة القائد لمدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري الفائز مع «الملك» ببطولة دوري الخليج العربي، بينما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي إلى إيغور كورونادو لاعب الشارقة، كما ذهبت جائزة القفاز الذهبي إلى عادل الحوسني حارس الشارقة، كما نال الملك الشرقاوي جائزة أفضل جمهور.

وذهبت الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي عن الموسم الحالي خلفان مبارك لاعب نادي الجزيرة، وجائزة الفتى الذهبي وفاز بها علي صالح لاعب نادي الوصل، جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير إدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة، فيما نال أورتيغا لاعب بني ياس جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور عن هدفه في مرمى العين.

كما نال موقع الزعيم العيناوي جائزة المحتوى الإلكتروني للأندية، وذهبت جائزة أفضل منصة رقمية مناصفة إلى «سبورت فور وول» و«حدث الرياضة» يليهما «يلا سيلفي».

وشهد الحفل تكريم الرعاة والشركاء والمؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم تأجيل جائزة هدافي دوري الخليج العربي ومسابقة تحت 21 إلى ما بعد انتهاء الموسم.