الزرعوني: فوز الملك بالدوري مكسب لكرة الامارات

المصدر: دبي - البيان

هنأ هشام الزرعوني رئيس شركة الكرة في نادي الشعب السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على الفوز باللقب، كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، مشيراً الى أن فوز الشارقة بلقب دوري الخليج العربي مستحق وأسعد جماهير الشارقة.

كما بارك الزرعوني لمجلس إدارة نادي الشارقة، ولشركة كرة القدم بالنادي، وجماهير النادي الفوز، الذي حققه جهاز فني كفء على رأسه المدرب المواطن المتميز عبد العزيز العنبري الذي قاد الفريق لاعتلاء التتويج بجدارة، كما قدم التهنئة للاعبي فريق نادي الشارقة وأشاد بجهودهم وبما قدموه من عروض متميزة هذا الموسم، وتكللت بتتويجهم بدرع الدوري واعتلاء منصة التتويج.

وأكد الزرعوني أن عودة الشارقة بعد 23 عاماً إلى التتويج بلقب الدوري يعتبر مكسباً لكرة الامارات، لأن هذا الإنجاز من شأنه رفع مستوى التنافس في البطولة، وبالتأكيد ستجني كرة الإمارات ثمار هذا التنوع للأندية في إحراز الألقاب.