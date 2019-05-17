«المــلك» عريس احتفال «نجوم المحترفين» الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

تحتفي لجنة دوري المحترفين بنجوم الموسم الكروي في احتفالها السنوي السابع الذي يقام مساء اليوم في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا، ويعتبر فريق الشارقة بطل الدوري عريس الاحتفال، لكونه الأقرب للفوز بثلاث جوائز، إذ يعد إيغور كورونادو لاعب الشارقة الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، وعبد العزيز العنبري مدرب «الملك» لجائزة أفضل مدرب، وعادل الحوسني حارس الفريق لجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس.

ويعتبر أحمد خليل، لاعب شباب الأهلي، الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، رغم التنافس القوي مع علي مبخوت، وخليفة الحمادي، لاعب الجزيرة لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، رغم المنافسة القوية مع علي صالح لاعب الوصل، وتوجد جوائز أخرى مثل جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير.

وجائزة أفضل منصة رقمية رياضية، إضافة إلى جائزة هدف الموسم لأول مرة هذا الموسم. في المقابل، يتم اختيار الفائزين في 6 فئات عن طريق الإحصائيات، وتشمل فريق الأحلام، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، والفائز به لاعب الوحدة تيغالي صاحب 25 هدفاً، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، وجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري الخليج العربي، وجائزة تراخيص الأندية، وجائزة المحتوى الإلكتروني.

ويسبق الاحتفال اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة، لمناقشة تفعيل مشروع الحوكمة والرقابة المالية على أندية الدولة، وتفعيل لائحة سقف راتب اللاعبين والتدقيق على ميزانية الأندية، لإيصال الميزانية إلى نقطة الصفر، أي بدون عجز مالي.