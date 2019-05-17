دبا ينعش آمال البقاء بنقاط كلباء

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، الفجيرة- محمد فضل، كلباء - علي الظاهري

أحيا فريق دبا الفجيرة آماله بالبقاء في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام كلباء بهدف إلى فوز 3 - 1 في الجولة 25، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن الإمارات والفجيرة صاحبي المركزين 12 و13، وأصبحت بطاقة البقاء بين الفرق الثلاثة.

افتتح التسجيل لكلباء الإيفواري جيوفاني سيو في الدقيقة 25، وتعادل دبا في الدقيقة 39 عن طريق يوسف أحمد، ليحرز المغربي إدريس فتوحي هدف التفوق في الدقيقة 63، ويعزز ديوغو داسيلفا تقدّم فريقه في الوقت القاتل بإحراز الهدف الثالث.

وشهد ختام الجولة خسارة «الصقور» أمام عجمان 1 - 4، و«الذئاب» أمام النصر 0- 3، ليتجمّد رصيد الإمارات والفجيرة عند النقطة 18، ووضعت الخسارة الفريقين على حافة الهبوط وتأجل حسم صراع البقاء إلى الجولة 26.

وفي استاد الفجيرة، رفضت الأرض أن تبتسم لأصحابها، ليفوز النصر 3 - 0، سجل الأهداف كل من الإسباني ألفرو نغيريدو والبديل محمد العكبري ومسعود سليمان في الدقائق 67، 72،90+4، ليصل النصر بنقاطه الـ33 إلى المركز الثامن، ويتجمد الفجيرة عند 18 نقطة، وتنتظره مباراة مصيرية أمام شباب الأهلي في الجولة الأخيرة.

وفي استاد راشد بن سعيد، حقق عجمان فوزاً غالياً على ضيفه الإمارات بنتيجة 4-1، محققاً رقماً جديداً في تاريخ مشاركاته في الدوري بوصوله إلى النقطة 34، وبقي الإمارات عند 18 نقطة، وجاءت الأهداف في الشوط الثاني، وافتتح عجمان التسجيل في مرمى الحارس البديل أحمد الشايجي، عن طريق حسين عبد الرحمن (ق 61)، بعد دقائق معدودة من دخوله بديلاً للنيجيري ستانلي.

فيما أضاف قلب الدفاع حسن زهران الهدف الثاني (ق 65) بلعبة رأسية رائعة، ثم أضاف حسن عبد الرحمن الهدف الثالث (ق78)، وقلّص سعد سرور النتيجة للإمارات (ق85)، وأضاف مامي تيام الهدف الرابع لعجمان (ق 87).

من ناحية أخرى أعلن التونسي جلال قادري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الإمارات، رفضه، لأسباب فنية بحتة، نقل مباراة فريقه في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي أمام بطل الدوري الشارقة إلى ملعب الأخير، وبرّر قادري رفضه بالاستفادة من ميزة ملعبه. وقدّم قادري التهنئة لنادي الشارقة بفوزه باللقب، وطلب تقدير ظرف فريقه الحرج في السعي إلى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة من أجل البقاء.